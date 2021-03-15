神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到和民進黨發言人顏若芳疑似同居，雖兩人第一時間都澄清是房東、房客關係，仍引發外界遐想，且兩人始終未對外公開說明，直到今(15日)王定宇才現身立法院，並強調也不想租房了，8000元房租只有一個床位很貴。對此，藥師林士峰今(15日)在臉書直言，什麼！這樣對月入六位數的立委蠻貴的...，「那我們這些月入五位數的怎麼辦？」

王定宇對租屋問題強調，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，且之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴， 只有一個床位而已。

針對王定宇的回應，林士峰15日在臉書寫下，「什麼！月付8000，買早餐、專人接送、俏房東、在台北市，這樣對月入六位數的立委蠻貴的...那我們這些月入五位數的怎麼辦？」他也說，「哇，王定宇就這樣短短幾句話，就讓我感到有疑慮...最後就跟信仰一樣，信者恆信，不信者恆不信。」

林士峰認為，王定宇是執政黨的立委，還不趕快幫大家想想辦法縮小貧富差距，讓大家日子好過些，縮小貧富差距從實現居住正義開始，實現居住正義，請先支持囤房稅。他更強調，支持囤房稅已到了刻不容緩的地步了。

網友也忍不住酸王定宇，「8000是美金嗎？吃米不知道米價，這樣的人是怎麼選出來的，不敢相信？」「包含這麼多服務，8000還嫌貴，有夠沒行情」。

(中時新聞網)