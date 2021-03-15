民進黨立委王定宇被周刊拍到與民進黨發言人顏若疑似同居，2人均稱是房東、房客的關係，而王神隱幾天後，今(15日)早首度面對媒體，對於同居問題表示，現在不租了，並稱他太太從租屋到不租都清楚。對此，藍委鄭麗文表示，她認為王的太太是最大的受害者。

《中天新聞》報導，針對王定宇的說法，鄭麗文表示，「他太太是什麼時候知情的？是多年來一直知情？還是看到新聞後才知情？這差很多」，並指王定宇的太太是最大的害者，王第一個要面對的是他太太。

鄭麗文指出，知情了以後呢？他們是怎麼去處理和面對？他還要面對廣大社會支持者，且這件事情已經對民進黨造成很大傷害和困擾，雖然民進黨、綠媒一直保護他，但這絕對不是處理事情的方式，「我還是覺得，出來誠實面對，我是很同情他太太」。

賴士葆則認為，王定宇出面說明，和未出面時，都是一樣的態度，就是他從頭到尾都沒有錯，都是別人在亂寫，「我覺得誠實是最好的對策，他至少向社會道個歉，這是最基本的態度」，但賴士葆也坦言不是非常清楚事情的細節，只是感覺王定宇似乎是吃定他所屬選區選民夠綠，王也認為不會影響到選情，因此姿態非常高。

此外，林為洲針對王定宇的財產申報問題提出質疑，指王再一開始稱監院誤植數據，顯然並非事實，「我們每年都在申報最清楚，一定是辦公室做好才送監察院，監察院不會更改任何文字，只會來調查是不是事實，不可能幫你改」。林為洲指出，即使財產申報數字有誤，也是回來自己修改，因為送出以後有錯誤會被罰款，他認為王定宇第一時間的說法是狀況外，或是故意甩鍋，很不恰當。

躲了6天...王定宇出現了! 但被酸謊話連篇

(中時新聞網)