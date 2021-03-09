根據全球知名Grand View Research市調公司的世界耳機趨勢調查報告[註1]，指出 2020 年至 2027 年的藍牙耳機市場預計有20.3%的年成長率，其中以中低價位的藍牙耳機成長力度最強，主要銷售成長國家為，美國、加拿大、英國、德國、法國、中國、日本、印度等。真無線藍牙耳機技術持續提升，如連線穩定性、電力、音質、延遲的技術逐年精進，讓消費者使用上更加便利，加上新一代以聲音為主的新社群媒體如Podcast、ClubHouse的推波助瀾，讓真無線藍牙耳機的成長向上。

以美國為例，根據 NDP Group 零售商資料顯示[註2]，美國2019年100美元以下銷售第一真無線藍牙耳機為 JLab JBuds Air (售價約台幣 1,999元)，然而2020 年則為 JLab Go Air (售價1,280元) ，100 元以上為 Apple AirPods，這樣的數據也顯示出，真無線耳機價格持續下降，新的技術更加好用，也讓消費者得以更低的價位，買到便利好用的產品。

圖二、JLab Go Air 真無線藍牙耳機

近期，以聲音為主的新社群媒體近期蓬勃發展，讓不喜歡聚精會神地看影音的玩家，多了一些新的娛樂享受及社群互動，這波以Podcast及ClubHouse為主的聲音社群媒體浪潮，使用人數呈現爆炸性成長，未來也還會有一波用戶成長潮，因此，推估會一併帶起藍牙耳機的流行趨勢。

去年全球在Covid-19的影響下，全球零售業有受到嚴重的衝擊，消費力道降低，部分國家 GDP 更是呈現負成長。在各國開始施打Covid-19疫苗後，有望阻斷疫情的傳播，讓經濟逐步回復以往，因此，在後疫情時代看來，未來真無線藍牙耳機會有越來越強的成場趨勢。

(科技)