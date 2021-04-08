凌華攜手友達協助導入台大醫院20台防疫公衛電腦，響應政府共同推動台灣智慧醫療，守護醫療人員和民眾的健康。此次合作結合醫療和高科技，啟動智慧醫療數位轉型，讓試驗場域和醫療衛教資訊的傳遞皆無後顧之憂。

目前台大醫院已將六台防疫公衛電腦導入急診醫學部，疫病門診也部署兩台以供醫護人員及病患、家屬使用。台大醫院將高階公衛電腦導入急診室，因其接觸人員以及需清潔的頻率較高，醫用觸控電腦MLC-8提供醫護人員易操作、易清潔之一體成型機殼，免去滑鼠及鍵盤，降低醫療照護相關感染機率，提升重症照護品質，並守護醫療人員健康。另外，台大醫院也將公衛電腦設置於病人家屬的暫留區域，透過易清潔的抗菌觸控介面，輕鬆傳遞衛教知識，不傳播病菌

生策會副會長楊泮池表示，COVID-19開啟遠距醫療、不接觸醫療，現在政府積極推動智慧醫療、精準健康，大數據是王道，其關鍵在於面板，身體跡象透過面板來看，可以讓大家知道大數據產生的影響。台灣面板在全球知名，全球面板有三成來自台灣、醫療面板更有五成來自台灣。但是我們還停在代工，面板送到國外貼個牌子賣回來卻要十倍的價格，呼籲大家要用台灣自己高品質的面板推動智慧醫療。

凌華董事長劉鈞表示，醫院像白色巨塔，要進入其實不容易，感謝台大醫院給凌華機會合作。台灣有很好的資通訊產品，必須送到國外、貼了別人品牌再送回來，我們有很好的產品卻賣不出去。凌華聯合友達和台灣醫界朋友，成立醫學資通訊溝通平台，把醫院需求跟資通訊產業連結起來，把高科技應用在醫院裡面。這個平台不只友達和凌華，還邀請更多資通訊夥伴，也希望有更多醫生加入、一起溝通。預防比醫療更重要，公衛電腦前提是提供一個工具，避免被病菌感染，設計觀念就是讓醫護人員和病人在使用工具上在感染前就消除病菌，期望台灣成為公衛領導國家，把解決方案輸出到全世界去。

友達總經理柯富仁表示，達擎和凌華合作公衛電腦，協助醫護人員工作更有效率更安全。精準醫療精準健康是未來方向，友達希望把面板核心技術持續深化，成為技術方案領導廠商。公衛電腦就是防疫電腦，給醫護人員、病患、訪客更安全的環境。友達是醫療面板領導廠商，3D顯示技術結合內視鏡技術成為微創3D顯示技術。還有老人照護開發雲端ERP系統，長照不只長照機構、還有居家照護。未來5G、先進感測、AI等技術到位後，可以更有效率、突破距離限制，幫台灣醫療從預防醫療、精準醫療到居家照護。

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