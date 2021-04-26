自從新冠肺炎疫情爆發後，不少國家為了民眾的安全紛紛下達「外出禁令」，讓上班族只能改為在家遠端上班，就連學校課程也改由線上教學。不過近日卻有一名男學生準備視訊上課時，忘記關掉自己的鏡頭，在全班及教授面前與女友上演「激戰活春宮」，讓所有人全傻眼。

根據巴西媒體的報導，受到新冠肺炎疫情的影響，許多大學都改由遠端授課，就連位於巴西南部的聖卡塔琳娜聯邦大學（UFSC）也不例外，而管理學院的一名女教授近日用遠距教學時，因課程內容十分重要因此除了視訊教學外，還不忘錄製課程內容，但課程開始沒多久，一名男學生突然打開了視訊鏡頭，畫面中還開始忘情的親吻並撫摸著女友。

女教授剛開始故作鎮靜以為只是男學生誤開鏡頭，沒想到他竟然沒有發現鏡頭被開啟，竟在鏡頭前脫掉上衣，並與女友輪流跨坐在對方的腿上「上下抽動」，令女教授嚇得趕緊關掉視訊課程，但這精彩的一幕已被班上其他同學給看個精光，同時被錄了下來上傳至網路上，受到大批網友轉發討論。

校方知道後相當不滿，也確認了該學生的身份，原來這名男同學當天借用了女友的電腦上課，因為不熟悉電腦的操作，才沒發現視訊鏡頭被自動開啟，目前校方已對他提出警告並終止他的課程，另外也將追查散播影片的相關人士。