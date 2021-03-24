2021年初，延燒已逾年餘的新冠疫情，看來短期不會結束。而且，防疫作戰顯然進入下一個階段——疫苗接種。

出身台灣的護理師潘小姐，移民美國東岸亞特蘭大已有4年，1月7日，在工作的醫院停車場，接種了輝瑞藥廠的新冠疫苗，整個過程很像去麥當勞買得來速，車窗搖下，穿著防護衣的施打人員走過來扎針。

院方事前做過調查，全院願意接種新冠疫苗的人大約52％，將近半數仍考慮中，儘管當下的美國，平均每天有20萬人染疫。在急診值班的潘小姐，考量到身處會接觸各式各樣傳染源的第一線，決定施打疫苗。

第二天，手臂接種的地方有點痠痛，身體比較疲累，她沒上班，選擇在家休息。第三天，無異常。第四天無異常，照常工作。直到1月27日，打了第二劑。最後拿到一張白色小卡，上頭記錄施打者姓名、日期和批號，手寫的，沒蓋章，顯得有點草率。

史上最大波接種疫苗行動 逾88國已正式開打

不過，施打過程算是完成了。

「但你的警戒心還是不能放下，」潘小姐說，因為施打之後，並沒有檢驗體內有沒有產生抗體，也不知道抗體多久之後會消失，打完新冠疫苗，只是在心理層面自覺多了一份保障，「就算打了疫苗，防護衣還是要穿好，口罩戴好。」

場景轉到中國大陸沿海，廈門台商、建霖集團總裁兼執行長陳岱樺，1月22日，注射了北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗，2月6日施打第二劑。特別的是，施打單位會檢測接種者體內的抗體，確認抗體產生之後，發給一張證明。

施打程序看在陳岱樺眼裡十分嚴謹，先是簽署知情同意書，再由護理人員一對一談話，若體溫或血壓過高等就不予施打。施打過後，特意囑咐24小時不能洗澡，一個星期內少喝酒少抽煙，盡量不要感冒。

印度趕進度，喊出8月前3億人將接種

「我打疫苗的目的是保護自己，」陳岱樺說，建霖的衛浴產品主要出口歐美，泰國也有分公司，飛往世界各地談生意時，他相信，疫苗能避免自己被感染。

身為A股上市公司領導者，陳岱樺自覺應該作為表率帶頭打，而且打完迄今身體未出現任何「副作用」，對考慮接種的員工或許有一定的說服力。

無論對新冠疫苗是抱持疑慮還是充滿信心，史上規模最大的疫苗接種行動，從美國到中國，從北半球到南半球，已經浩浩蕩蕩地展開。

根據彭博社「世界新冠疫苗地圖」數據，截至2021年2月21日，有88個國家，施打超過2.02億劑的新冠疫苗。不僅如此，施打速度還愈來愈快，平均每天施打量是635萬劑，兩週前，這個數字只是469萬劑。

其中，施打進度最快的是以色列，總人口917.5萬，不到2個月內，第一劑搶打了1／3的人口，而阿聯酋後來居上（頁106表1）。新冠感染總人數排名全球第二、僅次於美國的印度，儘管2月初只打了少少的413.7萬劑，但印度總理莫迪宣稱，將在2021年8月前為3億人接種疫苗，再為印度創造一項世界紀錄。

在全世界進入「疫苗接種大作戰」、大規模為民眾施打新冠疫苗之際，反觀台灣，進度條是零。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉，憑多年專業預測，約莫2021年第二到第三季，世界會慢慢開放，「此刻完全沒有疫苗的國家，（以下台語）你就什麼本都沒有。」

所謂「什麼本都沒有」，就像比爾暨梅琳達蓋茲基金會的描述，外貿、旅遊、教育、科技等各行各業的出入境活動無法正常展開，包括遊客不能去國外旅行、消費，留學生無法回到校園，而國際外貿訂單也會因為經濟下行、物流緊張而萎縮，進而影響一個國家的景氣繁榮。

台新投顧總經理李鎮宇在北威論壇的演講中透露，其研究團隊每週都牢牢緊盯「Our World In Data」網站上，全球新冠疫苗的施打進度，還專門寫個程式追蹤數據。原因在於各國不同步的接種時間線，將決定各個經濟體復甦的快慢，乃至投資理財策略。

疫苗施打進度，影響2021全球金融走勢

「2021年最需要看透的關鍵字，是疫苗施打進度，」李鎮宇判斷，這會影響全年度的金融走勢，如果全球施打率提升至四到五成，世界將逐步恢復正軌，各國央行的貨幣政策或許不會再繼續寬鬆下去：「光是想著聯準會要不要收錢這件事情，自己嚇自己，市場就會震盪了。

好消息是，台灣在新冠疫苗施打的進度上雖有「國際時差」，但也可能只落後3個月。

2月3日，「疫苗全球取得機制」（COVAX）公布第一批COVID-19疫苗配送名單，分配給非聯合國會員國130萬3200劑AstraZeneca疫苗（AZ疫苗），其中包含台灣。

至於運送到台灣的時間，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，等到AZ疫苗通過WHO的緊急授權許可，便可展開運輸，最快2月，最慢5月抵達台灣，疫苗到台後一週即開打。

但這批國外疫苗的問題是總劑量。台灣分到20餘萬劑，可供10萬餘人接種，杯水車薪，但也不無小補。幸好後續還有505萬劑莫德納（Moderna）疫苗、500萬劑輝瑞BNT疫苗，將再補上缺口。

觀察疫苗在世界各地施打得如火如荼，台大公衛學院教授陳秀熙卻不禁提出新的擔心：南非、英國不斷傳出病毒突變的消息，疫苗能對所有新的變種病毒，都引發免疫系統反應、卻不導致疾病嗎？

「病毒其實變異得非常快，再經過3個月，其他地方又出現另外一組新的病毒，」每週定期做線上直播、為大眾科普新冠肺炎的陳秀熙指出，由於病毒的變異特性，台灣買進來的疫苗，是否都有效？等待各藥廠改造舊疫苗，又要花多久？

國產疫苗，最快7月緊急授權上路施打

Netflix紀錄片《冠狀病毒解碼：疫苗競賽篇》如此闡述，疫苗是人類歷史上最重要的發明之一，要消滅一種傳染病，需要全世界多數人口都免疫，這叫做「群體免疫」。一個人在感染後存活，或是接種疫苗，都可以實現免疫。當足夠的人實現免疫，病毒就難以傳播，速度放慢。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中估算，達六成人口完成兩劑有效疫苗的接種，台灣才能達到「群體免疫」，這約需施打3000萬劑。而政府規劃，國際藥廠總採購量落在1981～2500萬劑，有些還不確定何時供貨，疫苗不足之餘還得苦等。

不過，台灣還有個脫離疫苗困境的選項：本土自製疫苗，這也是「阿中部長」在記者會上屢屢強調的「靠國產疫苗自給自足，也是努力的方向」。

聯亞生技、高端疫苗、國光生技共同投入一場疫苗史上最攸關成敗的科學競賽。經過一年多的努力，高端與聯亞相繼進入第二期臨床試驗，若進度順利，送審後取得緊急使用授權許可，將在2021年7月上市，為國人接種。

檢視兩家公司第一期臨床試驗的期中分析結果，令許多醫學專家振奮：疫苗的安全性與耐受性良好，所有受試者都未出現嚴重不良反應。其中，聯亞生技在免疫原性反應方面表現突出，第一期臨床試驗總主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，高劑量組的中和抗體效價，增加了40倍以上。

不僅如此，台灣達到群體免疫所需的3000萬劑，聯亞生技的生產線目前看來也能充分供應，甚至有餘力銷售到國外。這款命名為「UB-612」的本土新冠疫苗，未來若能通過其他國家的核准，出口外銷，說不定就能成為下一個台灣之光，在國際上發光發熱。

聯亞生技集團董事長暨科學長王長怡證實，已接獲巴西、厄瓜多爾、秘魯等中南美國家1.4億劑的預先採購承諾，同時，與印度藥廠合作，協助新冠疫苗量產與運輸到印度、聯合國兒童基金會等地區。

約三成不想打，不良事件造成恐慌心態

在疫苗取得上，台灣或許能暫時放下焦慮。但光是取得疫苗，並不是競賽終點！

神話故事「巨人與大衛」中，少年大衛擊敗嗜殺的巨人，只用了一顆石子，便擊中巨人的頭，讓巨人倒下。拿來比喻這一次的全球大流行，新冠病毒是巨人，疫苗便是那顆石子。癥結點在於，大衛、亦即人類，要怎麼克服面對巨人的恐懼、勇敢應戰？

由於台灣抗疫有成，民眾對施打新冠疫苗的急迫感，普遍來說並不強烈。疾管署在2月初的調查，結果顯示有2／3國人有施打意願，《遠見》「新冠疫苗接種意願大調查」的這個比率，則是60.3％。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台大醫學院副教授李秉穎，對此深表擔憂：「疫苗還沒開打，就有1／3不想打，開打之後可能會有更多人看到不良事件而不打，因為一定會碰到不良事件。」

這就是恐慌心態。

恐慌，是一種比病毒傳染更快的情緒。台灣疫苗信心危機最嚴重的一次，發生在2009年H1N1新型流感疫苗接種，第一階段施打了600萬劑，結果所有人打了以後生病都說是疫苗引起的，比如腦中風、心肌梗塞等，一律怪罪疫苗。本來計畫施打70％的人口，最後只剩20％的疫苗接種率，一半以上疫苗銷毀作廢。

「類似情況一渲染的話，就會影響大家對疫苗的信心，」同時是台灣疫苗推動協會榮譽理事長的李秉穎表示，到時候，新冠疫苗大規模接種之際，會不會仍有人借題發揮，質疑疫苗的安全性，引起類似2009年時拒打流感疫苗的風潮？「這其實是一個很大的變數。」

打敗傳染病，需要全社會通力合作。廣為宣傳疫苗接種是一種自我保護，也是一種利他行為，調動起全社會的免疫意識，是防疫單位的當務之急。

國衛院感染症與疫苗研究所研究員李敏西建議組建「快速調查部隊」，針對接種疫苗後不良事件，調查起因到底跟疫苗有沒有關係，以避免恐慌情緒擴散。

除了接種疫苗之外，下一階段，台灣還將面對「開放國門」的難題。

根據市調分析機構、中金研究院的報告，全球經濟生活回歸正常的三個重要節點，依序是高收入國家何時大規模完成接種、何時實現群體免疫、何時生產回歸正常。以此沙盤推演全球接種時間線，第一個節點可能發生在2021年1季度末，第二個節點在2021年2季度末，第三個節點在2021年第4季度（表2）。

疫苗過後國境可望解封

人類社會仍得面臨持久戰

流行病學家何美鄉推估，台灣最合理的疫苗政策是從2021年第2季起，便手握部分疫苗，未必要很多，但第3季一定要大規模施打，「以準備第4季國門開。」

開放國門的早晚，影響經濟成長的高低，乃至國家競爭力，「得疫苗者得天下」的說法，便是由此而來。

接種疫苗完成，不代表不會傳染他人

一旦各國國境解封，屆時的防疫課題將會變成「疫苗自由」。儘管新冠疫苗施打了半個地球，但或許半年後，眾多國家依舊會為了病毒是否跨境侵入，而神經緊繃。

「目前的科學證據還無法證明，打了疫苗，不代表就不會把病毒傳染給別人，」前健保局總經理、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁指出，目前誰也不敢確定，已經接種疫苗的人身上是否仍攜帶傳染病病原。

因此，在什麼情況之下，台灣允許國外已接種疫苗者出入境可豁免於檢疫隔離？「台灣什麼時候可以歡迎全世界的人進來？」張鴻仁認為，在台灣，這個問題的答案比什麼都重要，尤其是對旅遊業跟航空業。

類似的「旅行禁令」「航空隔離」不只台灣獨有，而是全球共同面臨的議題。事實上，丹麥、愛沙尼亞正著手研發「疫苗護照」的電子憑證，方便國民在疫情期間旅行至它國時，出示這款護照作為接種證明。

對付新冠病毒，是屬於所有人的持久戰。疫苗開打不代表就此萬事大吉，後續還面臨一大堆問題。

新冠疫苗打不打？何時能打？打了之後呢？這一個又一個問題，都沒有單純「一言以蔽之」的答案。

這些答案，正是抗疫有成的台灣人，2021年需要做出的最重大決定之一，而且，現在就要深思。

本文作者：邱莉燕

(本文摘自《遠見雜誌3月號417期》)

《遠見雜誌3月號417期》

(中時新聞網)