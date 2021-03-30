加拿大國家免疫諮詢委員會的專家觀察到歐洲施打AZ疫苗的狀況後，建議官方暫緩55歲以下的人接種，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（30日）在記者會上表示，加拿大的狀況有點精神分裂，他們的專家認為應該暫緩施打，但政府卻沒有禁止民眾施打，因此加國政府與專家的狀況，可能就是大腦與身體動作不同。

莊人祥今表示，加拿大這個部分就跟先前說過有個國家「精神分裂」一樣，記不記先前他們的國家免疫諮詢委員會（NACI）建議暫緩65歲以上施打，但政府卻說可以繼續施打，而這次建議55歲以下暫緩施打的狀況，就跟先前一樣。

莊人祥指出，加拿大目前還沒有接種AZ疫苗後，出現血栓的事件發生，但他們看到歐洲的狀況之後，加拿大的免疫諮詢委員會又做出55歲以下者暫緩施打的建議，不過，加拿大的藥證監管機關要求藥廠進一步提出評估報告，並沒有禁止民眾施打，所以就可以知道說，目前加拿大的專家和政府，「可能大腦跟身體動作不一樣。」

莊人祥也說，事實上也不是只有我們贊成要打，英國也打了很多AZ疫苗，目前已接種1300萬劑，為世界打最多的國家，他們也沒有看到這樣的現象，他們也沒有要停止施打。「所以說我們何時要打？加拿大也沒有停止打啊？」

根據《加拿大廣播新聞（CBC）》報導，加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）觀察到歐洲民眾接種AZ疫苗後出現嚴重血栓、出血，而且主要發生在年輕女性身上，為了安全考量，專家建議各省暫緩55歲以下的人施打AZ疫苗。

其中國家免疫諮詢委員會更表示，對於血小板低下的族群，施打AZ疫苗對於誘發血小板減少症（VIPIT）存有很大的不確定性，不過，根據歐洲早期研究顯示此病相當少見，並沒有明確證據顯示兩者之間的關聯。

(中時新聞網)