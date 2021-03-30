BNT疫苗簽約的可能性越來越小？莊人祥今召開臨時記者會說明。（中時新聞網）

AZ疫苗從3月22日開打至今共9天，昨天整天共1468人接種，總共接種人數終於破萬，來到1萬891人，不良反應新增10件，累積41件。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天星期一共有1468人接種，加上之前的9423人，今天為止共1萬891名醫護接種AZ疫苗。

莊人祥表示，過去一周以來，上周一接種數最低，1592人，接下來每天都在其之上，最高一天2208人，昨天周一1468人。

至於不良反應事件部分，昨天新增10個非嚴重不良事件，主要都是發燒、肌肉痛、肌肉痠痛，接種部位紅腫、畏寒等。

為何連江縣至今都還未開打AZ？莊人祥表示，連江縣目前還沒開打，是因為想接種的人數比較少，是不是有關他們醫院的部分，可能是要把所有人都集中在一起，那這部分目前還在了解他們的狀況，至於是不是因湊不滿最低的10人門檻？莊人祥緩頰，醫院要打隨時都可以打，會再進一步了解。

(中時新聞網)