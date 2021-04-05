鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

台鐵太魯閣意外出軌造成重大死傷，疑似是停在身旁的工程車滑落所致，近日有脫困乘客在網路上發布照片，顯示李義祥等人就在山坡上觀望事發狀況，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，已掌握相關事證，確定至少有2人以上在場，但無法確定其真實姓名，呼籲當時有在場民眾能提供相關資訊。

有在場民眾在網上發出數張照片指出，出軌當天義祥工程負責人李義祥就正在邊坡觀看，也至少有6位工人在旁邊，俞秀端5日上午至花蓮市立殯儀館說明偵辦進度，她指出，目前知悉案發現場不只有一個人，已掌握相關證據資料，確定至少有2人以上在現場，但現在努力追查還是沒辦法知道其他在場者的確切姓名。

俞秀端呼籲，若有當時在現場的民眾，有拍到相關照片，獲知悉在場人姓名等，請跟花蓮地檢署專線連絡，此外，不管對事情有任何要提供任何訊息資料 ，或是想要查詢相關事項都可以跟專線、專門line id提供相關訊息，相關人員會在第一時間回覆，並強調，民眾不要把不是當天或接近的時間點拍的照片上傳，會混亂查證內容，浪費不必要人力。

此外，俞秀端提及，案發時檢方第一時間成立2個指揮所，一個現場、一個殯儀館，全體檢察官同仁分成三部分，分工進行，包括現場遺體，以及刑事偵辦，現在還有三組檢察官在事故現場，刑事偵辦的同仁今早也已開完專案會議，會持續調查。

(中時 )