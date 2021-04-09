不少人都有被警察開單的經驗。一名男子半夜回家一直找不到車位，竟然將車子停在橋上，心想著隔天一大早將車牽走，但還是收到罰單，讓他忍不住抱怨「昨天整天的努力都白費了」，貼文曝光後，不少人看了直搖頭，更有人聯想太魯閣出軌事件，提醒原PO應以安全為第一。

原PO今稍早於臉書社團《爆怨2公社》貼出一張違停罰單表示，昨日開車回家，苦於一直找不到車位，時間又是半夜，竟異想天開將車停放在橋上，心裡盤算著一早6點半將車開走找尋車位，沒想到還是被警察以「違規停車」開罰，且開單時間還是深夜1點39分，看到這幕他臉都綠了，不滿地大罵「錢很難賺好嗎？」

原PO說，「我知道自己停車的地方真的違規」，但政府缺錢，人民生活也很難過，因為一張單，昨天工作整天的努力都白費了。

貼文曝光後，不少網友看了直搖頭，「誰給你勇氣把車停在橋上」、「能把這段經歷及照片PO上來也真是一名勇者」、「停路邊紅線就算了，您老大把車停橋上，梁靜茹應該是你好朋友」、「這個根本不用檢舉吧！我是警察秒開單」；也有人怒批許多人有錢買車，卻沒錢租一個停車位，台灣的停車位本就是一位難求，買車前應想清楚。

原PO違停事件也令部分人聯想至最近太魯閣事件，認為李義祥貪圖方便違停工程車導致意外發生，提醒原PO換著角度想，停在橋上會影響用路人安全，要是有人因此出車禍重傷，會連帶責任，「你我都有可能成為李義祥」，寧可花一個晚上100元停車費，也不要造成無法想像的意外。

(中時新聞網)