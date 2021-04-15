桃園市交通違規檢舉案從前年30萬暴增到去年的69萬，增幅129％，以違規停車為主，議員諷刺檢舉達人宛若「馬路警察」，遽增的業務量不但讓承辦員警吃不消、成案品質也堪憂，桃警表示，目前已設專人專組把關開單，強調是因1999檢舉案湧入交大檢舉專區才爆量，提醒勿違規就不會遭檢舉。

議員涂權吉說，去年民眾交通檢舉案件大爆炸達69萬8814件，較前年30萬5395件，增加39萬3419件，平均每天有近2000件檢舉案，且前3名「檢舉達人」包辦3萬多件，都位在中壢區，堪稱「警力有限、民力無窮」的最佳寫照，但他認為瘋狂檢舉也衍生新的社會問題，憂無人把關。

議員李柏坊也認為，去年交通違規超收逾3億，貢獻的是檢舉達人而非警察，感嘆像是警方看到臨時停車會先勸離而非胡亂開單，許多檢舉人靠著行車紀錄器整排檢舉實在不可取，強調取締要讓人心服口服而非擾民。

議員蔡永芳則認為，立法從嚴、執法從寬、民眾隨興是社會通病，每個人的小方便造成大家的不方便甚至引發憾事，像是上月某高中生騎單車就因違停害命，直言是「檢舉魔人」抑或「正義使者」見仁見智，若因部分正義促使大家遵守交通規則何嘗不可，但他也點出維護交通的警察，被後端瑣碎審查開單壓得喘不過氣，希望增加人力，製單審查更專業。

桃警表示，全桃園10分局共有26警專責審核檢舉案製單，像是桃園、中壢等熱區各有4警，都會依違規事實從嚴審核，不諱言去年警方取締僅80萬件，「幾乎快被取代」，且警方以闖紅燈、超速等重大違規為主，檢舉則是違規停車最多有3成，違規臨停也有1成。

桃警指出，中央有研擬限縮檢舉項目，以惡性重大違規為主，但意見仍分歧，強調違規停車今年已釀4死，各式違規也有其立法意旨，呼籲用路人守法，不要跟荷包過不去。

(中時 )