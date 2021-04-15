高雄男子阿翔（化名）與妻子阿玲（化名）育有3名子女，阿翔去年3月間驗DNA，發現3個孩子有2個都不是自己的，氣得離婚並向阿玲提告求償100萬元。阿玲則向法官泣訴，丈夫酗酒、家暴不顧家庭，全靠自己在工地工作養活全家，避免孩子挨餓，13年來她經常靠吐司、麵包果腹。高雄地院認為，阿玲與他人生子確實侵害阿翔配偶權，但審酌她精神上承受痛苦及經濟能力，判賠20萬元。可上訴。

根據判決書，阿翔與阿玲2008年間結婚，婚後育有3名子女。阿翔去年3月間驗DNA，發現2013年、2015年間出生的2子，爸爸另有其人，氣得和阿玲離婚，並且提告求償，一個孩子50萬元，總共求償100萬元。

阿玲出庭向法官訴苦，指阿翔工作態度消極，嗜好飲酒，導致家中經濟窘迫，歷年來均列冊低收入戶，依靠社會補助度日；自己為了避免小孩挨餓，時常吃吐司、麵包果腹，苦不堪言。阿翔還常把自己和小孩當出氣筒，她長期在精神上、體力上難以負荷，離婚後阿翔連自己孩子的撫養費也不給，她在工地擔任板模工獨立撫養3個小孩，100萬元賠償金顯然過高。

高雄地院審理認為，阿玲與他人生子，確實侵害阿翔配偶權，但審酌她精神上承受痛苦及經濟能力，判賠20萬元較為適當，可上訴。

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(中時新聞網)