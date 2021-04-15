1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷（翻攝畫面）

恆春鎮中正路有名檢舉達人出沒長達半年，他曾在1個月內檢舉近50件汽機車違規臨停，連機車停放住家門口也不放過，在地民眾對他痛恨不已，15日下午見他又出現拍照檢舉，怒而奔上前去毆打他，而事情鬧大後還赫然發現檢舉達人竟是現職警員，對此，恆春分局證實挨打男子是某派出所警員，但他檢舉時都是以民眾身分，非值勤時間。

恆春分局指出，警方15日下午14時許，接獲民眾報案稱恆春鎮中正路段發生打架事件，而經到場處理後，發現是林姓員警於勤餘時段，行經該處見有交通違規行為，才以手機蒐證違規事證，不料此舉引起在場民眾不滿，進而引發雙方衝突。

警方說，分局後續將調閱周遭監視器釐清案發經過情形，並將傳喚相關人等依法偵辦，另有關交通違規調查屬實部分，後續將依法告發。

警方強調，林員非在執行公務時檢舉，所以這些檢舉並不計入員警個人績效，也沒有檢舉獎金，而民眾也沒有襲警或妨害公務的嫌疑，但交通違規確實影響行的安全，民眾都有檢舉的權力，民眾不應該針對所謂的「檢舉達人」攻擊，造成人身傷害將依法偵辦，違規部分也將依法開單裁罰。

(中時 )