被稱為「萬華緝毒王」的北市警萬華分局警員王彥尊，因前年騎警用機車載女友「屁蛋妹」，被民眾檢舉，又被檢舉盤查時，逕把手伸進民眾口袋，市警局依詐欺、違法搜索送辦。台北地檢署認為，王員使用公用機車行為不當，但已繳回公務油費與收據，至於違法搜索部分，民眾同意王搜索，因不罰過失犯，20日不起訴王員。

2019年10月間，王員騎警用機車載女友，被網友檢舉公器私用，他還上網嗆網友，當時女友被網友肉搜指是曾與MP魔幻力量前團員嘎嘎交往的「屁蛋妹」，她事後也在IG發文替王澄清是因流產子宮出血，男友擔心才會載她。

不久，王員又被投訴值勤盤查時，未經同意逕自把手伸進民眾口袋，台北市警局接獲檢舉後，依詐欺、違法搜索等罪送辦；北檢調查時，王辯稱，當時女友剛流產，情急之下才騎警用機車載她到醫院看病。

檢方認為，王員坦承犯行，也繳回所使用的公務油費1元與收據，另經勘驗警方密錄器，認定遭盤查民眾當下有同意員警搜索，並無犯罪故意，因此將王不起訴。

(中時 )