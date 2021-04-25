41歲王姓男子平日有吸毒的習慣，更擁有大量武器擁槍自重，出門也隨身攜帶槍枝，儼然是行動軍火庫。龍潭分局偵查隊接獲線報後，組成專案小組跟監蒐證，24日發現王男正在家中，眼見機不可失，趁王男熟睡時一舉抓獲，並起出多支手槍子彈及毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

龍潭分局偵查隊日前接獲線報王男平時有吸食毒品習性並擁槍自重，經長期跟監蒐集相關事證，24日在王男龍潭區住處附近進行蒐證查訪時，發現王男正在家中，並通知周邊埋伏警力伺機執行逮捕行動，見時機成熟不費一槍一彈即當場制伏王男。

據了解，41歲的王男目前無業，擁槍自重的他因生性狡猾，將槍毒藏放平時使用的自小客車上方便行動。警方行動前，考量王男可能隨身攜帶槍枝，如直接執行逮捕行動恐生其他危害，不敢貿然行動，於是趁王男在家中睡覺無所防備之際，一擁而上逮捕。

警方同時在王男車上發現6支各式長短槍枝（2支霰彈槍、1支衝鋒槍、3支手槍）及59顆子彈（21顆霰彈、38顆子彈），甚至還包括36包3級毒品K他命，王男的自小客車彷彿行動軍火庫。

對此王男辯稱「槍枝及毒品來源都是友人寄放，不是我的」，讓警方難以相信，目前仍積極持續追查有關槍枝、毒品來源，以及是否涉及其他刑案。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

(中時 )