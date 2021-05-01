警方查扣大批製毒原料及設備工具等贓證物。（林郁平攝）

警方查獲一把衝鋒槍、兩把改造手槍、子彈170顆等槍械。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

天道盟正義會30歲徐姓男子，招攬50歲王姓製毒老師傅在新竹縣竹北和桃園製毒工廠提煉K他命，保三總隊會同刑事局等單位共組專案小組偵辦，將徐嫌等3人拘提到案，查扣K他命半成品156公斤、原料920公斤、製毒反應釜、冷熱循環機、加熱、攪拌等機械設備，及烏茲衝鋒槍一把、改造手槍兩把、子彈170顆等贓證物。

警方針對國內高風險製毒對象實施清查，並以黑幫結合毒品犯罪做為首要查緝目標，歷經數月追查，發現天道盟分子特別找來具高端製毒技術的老師傅入廠進駐指導學徒，挑好鐵工廠作為掩護，並立即封閉工廠窗戶、迅速搬遷設備機具，準備從事大規模製毒，另重金購進五部攪拌、合成、過濾、加熱等製毒設備，將未受管制的化學原料逐步加工合成至K他命毒品，進行現場一條龍製造程序。

專案小組為避免毒品完成後大量流入市面，於毒品結晶完成前發動查緝，順利截斷製毒流程，查扣大批半成品、化學原料及設備機具，接續警方又搜索起獲烏茲衝鋒槍一把、改造手槍兩把、子彈170顆，順利斬斷黑幫賴以牟利的不法犯罪金流及槍械。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！

(中時 )