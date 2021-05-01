馬來西亞籍的王姓男大學生昨日晚間至桃園青埔地區與友人聚餐，返程時不慎將高價的藍芽耳機遺落在計程車上，王男著急地跑到大園警分局大園派出所求助，所幸經警方積極協助調閱監視器，不到40分鐘就找到王男搭乘的計程車，順利將耳機物歸原主。

警方表示，王姓男大生於昨晚間與朋友相約在桃園高鐵站附近聚餐，結束後王男搭乘機場捷運到大園站，隨後轉乘計程車回到大觀路上的租屋處，但王男回到家後，發現放在外套口袋的藍芽耳機竟不翼而飛，王男心想應該是掉在計程車上，於是趕緊至大園派出所求助。

警員黃有畯受理後依照王男提供的下車地點及時間，沿著行車路線調閱周邊數十支監視器逐一過濾畫面，終於確認王男搭乘的計程車車牌號碼，員警隨即與司機聯絡。司機接獲通知後查看車子後座，發現確實有一組藍芽耳機，便立即將物品送至派出所，王男看見遺失的耳機失而復得，開心地不斷向員警道謝。

王男表示，原本對於耳機能否尋回並不抱太大的希望，沒想到員警如此熱心積極，短時間就找回他遺失的耳機，讓他對於台灣警察的人情味及高效率，留下深刻的印象。

(中時 )