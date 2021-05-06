新竹縣湖口鄉1間車行日前發生鬥毆槍擊案，由胡姓男子、蕭姓男子因嫌隙起口角，雙方因此鬥毆，胡男心生不忿，帶人持槍前往蕭男工作的車行，不僅砸車又開槍，警方獲報後，立即逮捕胡、蕭等人，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、鬥毆滋事罪嫌，將一行人移送法辦。
這起案件發生於4月30日深夜，胡、蕭2派人馬原先在新竹市1處會館各自聚會，疑因有人走錯包廂而起了口角後，雙方一言不合，又鬥毆鬧事。胡男心生不滿，回到湖口鄉後，1日清晨又與一行人前往蕭男工作的車行找碴。
當時蕭男並不在車行，胡男等人又朝車子開槍、砸車，胡男等攜帶2把槍前往，其中一把槍膛炸，又持第2把槍朝車射擊，一連毀損4台車後才揚長離去。
警方獲報到場，也採證到彈殼、彈頭等證物，並組成專案小組釐清始末，除了胡男外，還有6人參與鬥毆，而胡男也向警方坦承曾持槍對車射擊。
新湖警分局在槍擊案當天立即逮捕胡男等人，並依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將胡男移送法辦，也因胡男恣意開槍、影響治安，由新竹地檢署聲押獲准，法院裁定收押禁見。
(中時 )
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