林姓男子去年拿假鈔買彩券，又去檳榔攤買檳榔換900元真鈔，當場被店家追捕，林辯稱罹患精神疾病，無法辨識真鈔、偽鈔，但法官認為假鈔大小就不一樣，品質粗糙，因而不採信林辯詞，依行使偽造通用紙幣罪，判處應執行有期徒刑4年，可上訴。

去年1月17日上午，林拿面額1000元的紙鈔4章，到彩券行購買「賓果、今彩539、大樂透，4月中又去汐止區檳榔攤購買100元檳榔，當場被發現，檳榔西施請張姓朋友騎機車追人，張看到林的機車後面用雨衣遮蔽車牌，追到人後質問「你是不是拿假鈔」，林又嘗試想搭計程車逃跑，隨即遭毆打攔下，並且在身上發現其他假鈔。

判決指出，林心虛逃跑，顯示他明知道使用的是假鈔，他還佯稱是假鈔來自彩券行，但彩券行因下肢殘障，擔心被報復，才不敢報案，但有將彩券行監視畫面截圖，提醒同行注意，並當作證據，自己並無提供假鈔。

合議庭認為，4張假鈔與真鈔大小差很多，林男跑到其他縣市消費，得手後立即逃跑，嚴重影響金融秩序，考量林男有多項前科，且罹患疾病，犯後並未賠償被害人損失，依2個行使偽造通用紙幣罪，判處應執行有期徒刑4年。可上訴。

(中時 )