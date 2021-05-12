水泥攪拌車碰撞同向機車 機車騎士遭輾當場慘死 13:172021/05/12 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市今12日早上8點半發生一起死亡車禍，1輛水泥攪拌車右轉時碰撞同向機車，導致男騎士倒地慘死。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今12日早上8點半發生一起死亡車禍，1輛水泥攪拌車右轉時碰撞同向機車，導致男騎士倒地慘死。（呂妍庭翻攝） 嘉義市今12日早上8點半發生一起死亡車禍，1輛水泥攪拌車右轉時碰撞同向機車，水泥攪拌車疑似當場碾過機車騎士，導致男騎士倒地慘死，目前車禍原因尚在釐清中。 警方表示，56歲葉姓男子駕駛水泥攪拌車，由湖子內路南往北右轉環湖路時，與同向騎機車的男子發生撞擊，機車騎士疑似遭碾過頭部，安全帽破裂，地上有大片鮮血和腦漿，機車則被卡進水泥車頭下。 不顧車上年幼女兒 通緝犯騎車拒檢撞警 警開3槍制止逮人 車禍發言惹議 學生要求屏大教務長下台 (中時 ) #水泥攪拌車 #機車 #機車騎士 #嘉義 #慘死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無良通緝父讓2歲女當肉盾 撞警逃逸遭鳴三槍嚇到自摔 10:122021/05/12 社會 波麗士前進大學校園宣導機車安駕 守護學生行的安全 10:092021/05/12 社會 潑蟑手兼差當車手 2嫌再被逮 04:102021/05/12 社會新聞 毒品通緝犯遇警盤查逃逸 連撞3車後被逮 11:442021/05/12 社會 城隍廟前科技執法 違規全都錄 04:102021/05/12 地方新聞 少女與男友爭吵後與母視訊訣別 警鷹眼辨位阻憾事 10:482021/05/11 社會 19歲騎士騎輕檔車R15「犁田」 連人帶車滑進土堆 13:302021/05/12 社會 結婚剛滿月為100元餐費人間蒸發 他心死放生越妻 11:562021/05/12 社會 北投之亂延燒 檢方查趙介佑手機 04:102021/05/12 社會新聞 專家傳真－卡住與脫困─談公安事件賠償的速度 04:102021/05/12 專題周報 單日增7例本土創新高 警戒升至第二級！疫情大爆發 台灣進入社區感染 04:102021/05/12 焦點要聞 社會熱門新聞 辣媽下半身太超過 遊樂園當場驅離列黑名單禁入5年 - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 一個月又存又領551萬元 桃園警說不出錢哪來下場好慘 - 社會 66歲無業男擁16妻151子 人生目標是「100妻1000子」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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