嘉義市今12日早上8點半發生一起死亡車禍，1輛水泥攪拌車右轉時碰撞同向機車，導致男騎士倒地慘死。（呂妍庭翻攝）

嘉義市今12日早上8點半發生一起死亡車禍，1輛水泥攪拌車右轉時碰撞同向機車，水泥攪拌車疑似當場碾過機車騎士，導致男騎士倒地慘死，目前車禍原因尚在釐清中。

警方表示，56歲葉姓男子駕駛水泥攪拌車，由湖子內路南往北右轉環湖路時，與同向騎機車的男子發生撞擊，機車騎士疑似遭碾過頭部，安全帽破裂，地上有大片鮮血和腦漿，機車則被卡進水泥車頭下。

(中時 )