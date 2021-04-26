關於外送員用貼紙遮蔽車牌一事，仁武警方26日說，檢舉人可將影像及相關資料提供警方依規定舉發，另有關民眾撕毀他人掩蔽之貼紙，毀損部分當事人需提出告訴，警方將依法受理。

仁武警分局也呼籲用路人，要有良好的道路安全觀念，並且一定要遵守交通規則。警方除執法外，也將持續宣導道路安全教育，建立用路人良好的交通安全觀念，保護自己，也保護他人，以提升其行車安全。

(中時 )