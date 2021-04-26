外送員車牌貼貼紙 與同行發生糾紛 警方出面呼籲 18:182021/04/26 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外送員車牌貼貼紙 同行怒撕嗆丟臉 爆激烈跳針衝突(圖片取自／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心FB) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於外送員用貼紙遮蔽車牌一事，仁武警方26日說，檢舉人可將影像及相關資料提供警方依規定舉發，另有關民眾撕毀他人掩蔽之貼紙，毀損部分當事人需提出告訴，警方將依法受理。 仁武警分局也呼籲用路人，要有良好的道路安全觀念，並且一定要遵守交通規則。警方除執法外，也將持續宣導道路安全教育，建立用路人良好的交通安全觀念，保護自己，也保護他人，以提升其行車安全。 小黃違停警察欲開單 車門一開大驚：運匠已全身屍斑 連「鎮暴空氣槍」都拿出來 苗栗惡鄰持刀棍爆停車糾紛 (中時 ) #貼紙 #警方 #外送員 #車牌 #用路人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送員車牌貼貼紙 同行怒撕嗆丟臉 爆激烈跳針衝突 17:542021/04/26 社會 小心詐騙新手法 掃網購條碼臉書立即遭盜販售假商品 15:592021/04/26 社會 謝和弦呼麻又被抓 辯稱醫療用遭起訴 15:582021/04/26 社會 看見弟弟遺失機車 包 胞兄一刀刺死17歲少年賊要蹲9年牢 11:042021/04/26 社會 北市車禍 疑爭吵闖紅燈釀禍 超商飛來橫禍遭撞 顧客骨折送醫 05:572021/04/26 社會 單親媽半夜開車載6歲兒撞超商 目擊者稱完全沒踩剎車 15:562021/04/26 社會 女大生上課叫餐備註「送3樓」 外送員嗆：不下來拿我就吃掉 11:472021/04/26 生活 婦人上山賞杜鵑高山症發作 警消接駁送醫 18:022021/04/26 社會 女師遭盤查 重回事發地報案告警 04:102021/04/26 社會新聞 2021母親節禮關鍵字療癒、陪伴 主打健康紓壓最熱門 15:512021/04/26 生活 男駕車恍神直接撞進超商 副駕妻子當場不治 11:022021/04/26 社會 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 男開國道遇逼車慘吃33張罰單 怒提訴訟結果曝光笑了 - 社會 柔道遭摔腦死7歲童狀況好轉 叔叔喜泣：他努力撐過來了 - 社會 冷血重摔7歲男童 柔道教練進看守所第2天爆就醫 - 社會 A走同袍4萬獎金東窗事發 戰車連長吃官司淪清潔工 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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