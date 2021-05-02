台中市陳姓與李姓兩名女子因友人欠債不還，今(2日)凌晨2點約欠債的劉姓男子前往南屯區永春路某超商前談判，未料雙方一言不合發生口角，陳女當場從皮包內掏出一把改造手槍討公道，但遭到劉男與友人當場反擊，陳、李兩女反而遭到打傷，警方獲報後到場，將兩女送醫後，並將毆人的劉男等人帶回偵辦，同時也將遺落在現場的陳女手槍及子彈帶回鑑識。

兩女持改造的手槍討債，未料遭到債主圍毆受傷，圖為同型槍枝。(警方提供)

警方調查，今天凌晨2點多，有民眾報案指稱，台中市南屯區永春東路有民眾聚集鬥毆，第四分局獲報後立刻派遣快打部隊到場，發現現場有2名女子遭到打傷，涉嫌傷人的兩名男子還在現場，於是先將兩男壓制，並將受傷的女子送醫。

未料警方控制現場後，竟然還發現現場遺落一把手槍及3發子彈，經過現場詢問，發現實情並非單純鬥毆，而是受傷的陳女與李女，因與劉男有債務糾紛，凌晨相約商談債務處理方式。

但是雙方爆現場後談判破裂，陳女一氣之下，竟取出預藏皮包內手槍1把，劉男等人發現後，立刻衝上前狂歐反制。過程中陳女及李女反而遭到打傷，員警到場後，先將陳、李2嫌送醫，並起獲陳女攜帶的改造手槍1把、子彈3顆。並將在場人全數帶返分局調查。

2女嫌經送醫後，1人右眼角瘀青、後腦勺擦挫傷；另1人無明顯外傷，疑似驚嚇過度送醫。經診治後2人皆無大礙無生命危險。

警方表示，涉案改造手槍目視檢視疑達具有殺傷力，已送鑑識中心鑑驗。陳、李女2嫌因身體傷處留院關察，由警方派員戒護中，警方目前將持續追查槍枝來源，擴大偵辦以釐清案情。

(中時新聞網)