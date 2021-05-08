許女駕駛廂型車載著親友在芳寮路上撞擊一輛自小客車，副駕駛座兒子受困夾在車內，失去生命跡象。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

悲傷母親節！彰化廂型車撞轎車 母甩車外兒慘死（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

悲傷母親節！彰化縣芳苑鄉芳寮路8日上午發生一起死亡車禍，許姓女子駕駛廂型車撞上自小客車，因撞擊力道猛烈，車子翻車後許女甩出車外，副駕駛座18歲兒子卡在變型車體座位內，當場失去生命跡象，坐在後座的15歲兒子等3名乘客也受困，警消到場破壞車體後將5人緊急送醫搶救，詳細肇事原因正在釐清。

撞擊瞬間曝光，芳寮路為產業道路，事故路口並無號誌燈只見廂型車行經該處路口時，自小客車從左側路口經過，廂型車反應不及、煞不住，直接猛烈撞擊自小客車右後側，箱型車迴轉了180度後側翻，許女也從車窗甩飛出來，畫面驚悚。

警方指出，事故發生地點位在芳苑鄉芳寮路與斗苑路頂後段720巷口，陳男駕駛自小客車由芳寮路由西往東行駛準備回二林，許女則開著廂型車沿斗苑路頂後段720巷由南往北行駛，許女車速並不快，而陳男快速通過路口未停等禮讓右側來車，因此路口發生擦撞，導致廂型車翻車，釀1死5傷，至於駕駛是否酒駕，仍有待進一步檢驗中。

根據警方調查，39歲許女駕駛廂型車，車上載著18歲和15歲的兒子，兩人均從母姓，後座另坐有30歲林男和38歲陳男，當時5人正準備前往芳苑當地附近一處養雞場工作，自小客車38歲陳男則準備開車回二林住處；初步研判兩車行經路口均未放慢車速禮讓查看。

芳苑消防分隊派遣3部消防車與5部救護車到場，使用破壞器材破壞廂型車車體後將人救出，自小客陳姓駕駛輕微擦挫傷自行下車察看，後由友人開車協助自行就醫，許女甩出車外，另4人受困車內，其中副駕駛座1人無生命徵象，其餘傷者均為擦挫傷輕傷，送醫治療。

(中時 )