車頭扭曲變形，駕駛與乘客都傷重不治。（周麗蘭攝）

雲林縣台78線快速路斗南匝道出口處，今（12日）凌晨3點多發生自小客車疑衝撞出口標誌，造成駕駛、乘客傷重送醫不治，車禍原因由警方調查中。

1輛銀色裕隆自小客車凌晨3點多行經台78線斗南匝道出口，不知何故撞上出口標誌基座，撞擊力道猛烈，車頭重創，零件散落一地。

雲林縣消防局凌晨3點20分獲報派2輛救護車搶救，從變形的車頭救出駕駛與乘客，送台大雲林分院、成大斗六分院搶救，但都傷重不治。警方呼籲，夜間視線不佳小心駕駛，也要注意精神狀況，切勿疲勞駕駛。

(中時 )