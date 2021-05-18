台股今天收復「萬六」大官，航海王重新站回甲板，貨櫃三雄-長榮、陽明、萬海等指標股一甩連日頹勢，盤中全數攻上漲停價，其中陽明、長榮成交量都超過25萬張，穩居今日成交值前2名，人氣依舊不減。這波台股重挫，航運股回檔逼近4成，融資及散戶損失慘重，不過昨天外資悄悄進場大買長榮、陽明，聞得到止跌的味道。

受本土疫情影響，台股昨天下跌473.2點，不過外資逆勢買超逾334億元，被視為人氣指標的貨櫃三雄，外資昨天大買長榮4.7萬張、陽明1.6萬張，頗有抄底的味道，今日台股盤中高點大漲超過700點，站回16000點關卡，航運族群也率先止跌發威。

運價持續上揚，上海航交所14日公告，上海出口集裝箱運價指數來到3343.34點，較上周大漲248.18點。根據最新運價，遠東到美東、歐洲等地運價再創新高，遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）運價達到5438美元，周漲760美元，顯示外在環境未變。

貨櫃三雄股價齊揚，萬海穩站航運股王，高點攀上86元，陽明至73.2元，長榮漲停站上69.4元，目前盤中累積3萬張買單，握有陽明的台驊、台航同步亮燈。散裝航運隨後跟進，慧洋、裕民、新興聯袂攻上漲停板，一雪前幾天亮綠燈的慘澹市況。

雖然中國大陸出手對鋼鐵製造業實施新的降溫舉措，打擊鐵礦砂需求，讓運送鐵礦砂的海岬型運價受到波及，不過因近期多國疫情嚴重，再嚴重民生物資需求都在，也都要靠海運運送，預期載送穀物的巴拿馬、輕便型等船舶，需求欲小不易。

慧洋海運董事長藍俊昇指出，散裝船運價還在漲，公司獲利愈來愈好，由於未來兩年新船很少，加上2023年國際海事組織（IMO）將強化二氧化碳減排政策，缺船會更嚴重，估計至少讓散裝船運市場好五年。

(中時 )