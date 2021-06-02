台股2日只演了上半場好戲，一早台積電（2330）一度閃見600元大關，貨櫃三雄也齊步大漲逾半根漲停，帶領指數一早衝上17,274點，大漲逾百點，寫下這波反彈來高點，惟逢高賣壓沈重，包括台積電、鴻海（2317）及聯發科（2454）等重量級電子股紛紛走疲，10點半過後，貨櫃航運股也同步回軟，加深大盤拉回的壓力，11點過後指數由紅翻黑。

截至上午11點半過後，台股加權指數愈盤愈低，最低木飲到17,074點大跌近90點，上下震盪200點，成交值已放大至3,900億元，市場估計今天成交值可能會進一步放大至5,700億元附近，法人表示，若指數最後未維持強勢收盤，顯示上檔有人開始出貨。

投資專家表示，隨著近期台股來到萬七之上，八大官股券商操作也轉為短線為主，逢低連幾天買超，逢高再連幾天賣超，近三日台股強勢上漲，官股券商就賣超近百億元。

(工商 )