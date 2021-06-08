台股5月大幅波動，一度下跌2,550點，但6月初又重新站回17,300點之上。這波驚驚漲行情，上市半年的元大台股領航N(020020)緊跟台股表現，從發行價5元，快速漲到7.36元，又跌至6元後，再漲回7.22元，第二次逼近當初設定得提前贖回停利點7.5元。投資人擔心發行券商會執行停利機制不能繼續持有，元大金(2885)旗下元大證券表示，元大台股領航N上市以來受到投資人熱烈支持，成長快速流通狀況極佳，為服務投資人可以長期投資台股，將不會執行提前贖回的停利機制。

元大台股領航N於去年11月掛牌，目前只要新台幣7000多元，就能一次投資聯發科(2454)、台積電(2330)、台達電(2308)、國泰金(2882)、鴻海(2317)、廣達(2382)、富邦金(2881)、長榮(2603)、中華電(2412)、台塑化(6505)、台塑(1301)、南亞(1303)、大立光(3008)、華碩(2357)、台灣大(3045)等15檔龍頭股，享有和成分股指數相同的投資報酬率。

元大台股領航N之指標價值完全連結「特選台股領航報酬指數」表現。指數從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票為成分股。2021年4月份成分股重新定審，新增華碩、長榮，刪除統一(1216)、中租-KY(5871)。

(時報資訊)