台股今（8）日在17,100點上下幾十點狹幅震盪，到上午近11點二個小時，成交值僅有2,100多億元，市場推估今天量能應只有3,600多億元，恐將寫下近二個月來低量。

航運股仍是今天市場人氣股，另外面板三虎及造紙、鋼鐵龍頭股，也是市場成交量較大股。據統計，到上午11點為止，只有長榮成交量超過20萬張，長榮航近20萬張，陽明、群創、華紙、友達等超過10萬張到16萬張，但成交量能都明顯較昨日銳減。

以長榮來說，昨日成交量近67萬張，但上半成交二個小時只有21萬多張，華航量能萎縮更明顯，6月4日衝上128.18萬張，6月7日再降到44.7萬張，今天早上二個小時低於20萬張。

若以電金成交值來看，昨日傳產成交值2,568億元，但今天成交二個小時僅千億元左右，電子類股昨天成交值2,100億元，今天也約在千億元，電子成交量能明顯回溫。

(工商 )