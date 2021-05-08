膽大包天！去（2020）年7月18日，陸軍步兵旅黃姓上等兵在旅步連連部辦公室內，因假日留守無人看管，竟偷走女軍官（以下化名美美）寢室門禁感應解鎖的悠遊卡，並躲在浴室淋浴隔間內，二度伺機窺探其沐浴得，台中地院因此依竊盜、無故侵入他人建築物等罪，判處黃男拘役120日，得易科罰金。

據判決書指出，2018年8月15日入伍，陸軍步兵旅旅部連上等兵黃男，去年7月20日晚上，因假日留守無人看管，竟心生歹念，持悠遊卡解除門禁管制感應鎖，侵入旅步連3樓女性官兵生活起居的樓層，並躲在休閒室裡觀察四周環境後離去。同月28日，黃男再度持悠遊卡解除門禁鎖，夜闖女性官兵生活起居的樓層，並隱匿在浴室淋浴隔間內偷看美美洗澡，接著又趁機逃離現場。

緊接著2020年8月5日傍晚，食髓知味的黃男，似乎以為自己能一直這樣無法無天，二度以同樣方式窺視美美沐浴，最終被美美及另名女軍官（以下化名小君）察覺有異，因此展開巡視，親眼目擊黃男從浴室走了出來，儘管黃男見狀，趕緊將悠遊卡主動還交美美，但行政單位循線調查並調閱監視器後，依舊發現黃男惡行，罪證確鑿，因此黃男2020年8月13日遭陸海空軍懲罰法予以撤職退伍，台中地院也依竊盜、無故侵入他人建築物等罪，判處黃男拘役120日，得易科罰金。

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