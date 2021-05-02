陳女欲取出預藏皮包內改造貝瑞塔手槍時，反遭劉男及友人李男反制。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

27歲陳女與32歲李女，今天凌晨2時許，前往台中市南屯區永春東7路，找41歲劉男相約商談債務處理方式，雙方談判破裂；陳女欲取出預藏皮包內改造貝瑞塔手槍時，反遭劉男及友人李男反制，過程中陳女、李女兩人頭部受創。員警到場後，先將陳、李2嫌送醫，並起獲陳女皮包改造槍1把、子彈3顆，全案正進一步調查偵辦中。

警方指出，台中市警局第四分局於今天凌晨2時許，接獲報案於南屯區永春東7路，有多人深夜聚集，經指派偵查隊及南屯所前往現場；發現有嫌犯陳女、李女因與劉男前有債務糾紛，相約商談債務處理方式，雙方卻談判破裂。

警方調查，陳女欲取出預藏皮包內改造手槍時，反遭劉男及其友人24歲李男反制；過程中陳女2人頭部受創；警方到場後，先將陳、李2嫌送醫包紮，並起獲陳女皮包改造手槍1把、子彈3顆，將在場人全數帶返駐地調查。

警方表示，涉案的改造手槍，目視檢視疑達具有殺傷力，已送鑑識中心鑑驗。陳、李2嫌因身體傷處留院關察，送醫2人，1人右眼角瘀青、後腦勺擦挫傷；另1人無明顯外傷，疑似驚嚇過度送醫，經診治後2人皆無大礙無生命危險，由警方派員戒護中。

警方強調，警方將持續追查槍枝來源，並擴大偵辦以釐清案情；俟陳女、李女完成筆錄後，將依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇及妨害自由罪嫌等，移送偵辦。

(中時 )