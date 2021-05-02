台中市副議長顏莉敏車禍受傷送醫，幸無大礙，她在醫院頻頻接聽關心電話，向各界報平安。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏座車2日中午遭一輛左轉銀色轎車攔腰撞上，包括議長、隨扈及駕駛在內共計三人均送醫檢查，所幸生命並無大礙。（民眾提供）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏今（2日）中午跑行程時，座車行經清水區港埠路3段和中清路9段路口，疑似遭一輛闖紅燈的轎車撞上，車上共計三名乘客，包括：副議長顏莉敏、隨扈與駕駛，三人均被送往台中童綜合醫院。

梧棲童綜合醫院表示，顏、駕駛與助理無外傷，但自述有頭暈、背痛情形，暫無生命危險，目前留院觀察。

警方說明，今日12時50分於清水區港埠路4段、中清路口，27歲許男駕駛黑色自小客搭載副議長及助理，沿港埠路4段中間直行快車道北往南直行。51歲陳男駕駛銀色自小客搭載1名乘客，沿港埠路3段內側左轉車道南往西左轉中清路，雙方於路口發生碰撞。

這起事故造成副議長顏莉敏、駕駛及助理就醫檢查，暫無大礙。警方向雙方駕駛實施酒測，均無酒精反應，呼籲用路應遵守交通安全規則，注意號誌並將加強取締該路段各項交通違規執法，同時強化宣導勿酒後駕車及請用路人確實遵守交通標誌標線規則。

(中時新聞網)