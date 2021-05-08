松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入、搗毀電腦，前所長許書桓、前副所長顏敏森涉湮滅證據遭送辦，風波不斷。松山分局還安排徐男等人與楊姓教官於當天上演「握手言和」的場面。外傳警政署長陳家欽有意藉機拔除北市警察局長陳嘉昌，安插屬意的人馬。前民進黨立委沈富雄表示，看到陳嘉昌跟陳家欽在鬥，如此一來，才能把裡頭爛的東西化掉，「我好喜歡喔」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，警察系統的腐敗及作賤自己，跟警隊差不多。怎樣的人會去當警察，還有進入警察學校以後，會怎樣教你，以及你的核心價值是什麼？即使受完完美的教育，下放到地方以後，很快就同流合汙了，因為若通通是貪污的，只有我一個沒有，還活得下去嗎？馬上會被人家幹掉，所以一定要同流合汙。

沈富雄接著表示，他跟松山分局分局長和中崙派出所所長講，你們好丟臉，怎麼還在門口跟黑道道歉，雙方言和是給大家看的，並不是真的，還在旁邊看，分局長說是議員建議的。沈富雄甚至表示，北市警察局長陳嘉昌和警政署長陳家欽在鬥，「我好喜歡喔」，因為只有這種鬥，才能把裡頭爛的東西化掉；但他們現在不鬥了，說雙方很好，因為不能再鬥下去了。

國民黨立委費鴻泰則表示，中崙派出所被黑衣人闖入，這個影片出來以後，北市警局到現在還不處理，他很生氣，因為這是他的選區，黑道到裡面去打砸，然後在門口跟警察握手，現在台北市政府警察局、警政署長都不再查這個事件。所以9日，他要請警政署長到司法法制委員會，來問清楚，握手言和是誰安排的？

(中時新聞網)