四大公投案將在8月28日投票，民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正「公投法」，盼增訂連署人名冊應親自簽名、附身分證影本等規定，國民黨4日對此批評，民進黨過去要求「公投綁大選」，總統蔡英文也曾說要「打破鳥籠，還權於民」，如今看到多項公投案被高度關注，又要砍殺公投。作家苦苓直言，當年是誰說公投法是「鳥籠公投」，強烈要求必須綁大選，竟然這麼快就遠離人民了？

總統蔡英文2017年12月在臉書貼文指出，公投法修正後，「打破鳥籠，還權於民」，年滿18歲就有公民投票權。未來公民投票的提案、成案、通過，都將回歸多數民主國家的合理門檻。她更強調「打破鳥籠、還權於民」，是人民作主的歷史時刻。

苦苓7日在臉書貼文表示，啊哈！當年是誰說公投法是「鳥籠公投」，強烈要求降低門檻、必須綁大選、連署不用附身分證影本？竟然這麼快就遠離人民了？

有網友說：「難得大師砲口向綠，呵呵！」苦苓回說：「那是你太沒見識，我罵小英的時候你可能還沒出生吧？」

網友紛紛表示，「覺得今是而昨非。」、「綁大選真的不要！有之前經驗投票投那麼久的那一次就夠了！不然就是投完大選，想投公投的可以自己去投也可以！不然你叫老人家一次投個5~6張公投票，許多老人家在投票所都不會投票了！」、「之前那一次公投9張票，圈票都很有挑戰，更不用說投票，更何況是老人家。」

也有網友認為，「唉！我都後悔到想剁手指頭了。當年投的黨，現在選上了，做出來的變跟講的不一樣了。」、「如果能在錯誤中改進，讓公投變得更完善，也是可以接受，亂七八糟的公投實在很浪費公帑。」

啊哈！當年是誰說公投法是「鳥籠公投」，強烈要求降低門檻、必須綁大選、連署不用附身分證影本？——￼￼竟然這麼快就遠離人民了？ 由苦苓發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)