國內本土疫情持續延燒，高雄小港區昨夜也傳出大規模消毒，不僅當地某校有學生疑和確診者住同棟大樓被要求隔離、還有連鎖大賣場和某健身房無預警關店消毒，甚至深夜衛生所突集結一群人坐上防疫遊覽車，感染疫情傳得沸沸揚揚，在地人氣得大罵，衛生局一整天都未出面說明，居民心惶惶。

有網友在臉書高雄小港大小事社團貼文，爆料小港有室內運動健身房會員疑似確診，呼籲會員不要再去運動；而昨晚有一群人攜帶行李，在當地衛生所集合搭乘防疫遊覽車送去隔離，讓人覺得一定是健身房有人中獎。

高雄小港接連爆出訊息，同時大規模清消，更讓在地人憂心，況且衛生局遲遲不說明，僅表示，疫情發布與說明應以中央流行疫情指揮中心為準，仍有待今天疫情記者會才能知曉。

小港人從昨夜到今天，擔心居家環境和身邊家人健康，苦等一個大白天，換來卻是要等到下午記者會才能說明；陳姓民眾怒氣沖天飆罵，許多資訊和地點在網路上都被指證歷歷，地方政府卻難有作為，難道在地人連知的權益都沒有嗎？

(中時 )