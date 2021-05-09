台中一名方姓美髮師連續兩天酒駕，5日凌晨撞死外出晨運的媒體人黃暐瀚70歲母親。因有串供之虞，目前遭羈押禁見。民眾黨立委蔡壁如表示，酒駕懲罰加重，酒駕殺人事件為什麼不減反增？她點出，每年有10萬件酒駕，其中4成居然是累犯、慣犯。

蔡壁如7日在臉書貼文表示，每次酒駕悲劇發生，大家都會悲憤要求加重刑罰，但數據會說話，要達成「零酒駕」，恐怕不能只靠嚴刑重罰，必須還要有其他配套措施或機制。

蔡壁如建議，首先，事前預防更重於事後重罰，懲罰酒駕最主要目的，在於預防酒駕發生，避免悲劇重演，其次才是懲罰肇事者，為受害人討回公道。嚴懲可以嚇阻清醒的人，但醉酒的人失去判斷行為後果的能力，就算把懲罰規定貼在他臉上，也會坐上駕駛坐，偏偏肇事的都是這種人；立法院上次修法納入「同車連坐」規定，要求酒醉者旁邊的人負連帶責任，就是強化「預防」，但這還不夠。

蔡壁如表示，她同意資深媒體人趙少康的說法，台灣應比照日本的作法，除了同乘者、車輛提供者連坐負責，提供酒品的商家也要連坐。如此一來，店家為避免連坐，才會強制幫客人安排代駕，連在超市試酒，都要承諾試喝後不開車。

蔡壁如坦言，她支持酒駕擴大連坐，不是在找大家的麻煩，黃暐瀚說「酒駕是一枚移動炸彈」不知何時、何地會爆炸，受害人可能是路人甲、也可能是你我的親朋好友，共同阻止喝醉的人坐上駕駛座，是我們為彼此守護所愛，因為有社會集體的守護，我們的親人、朋友才有安全回家的路。

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#酒駕零容忍 #同車連坐擴大 酒駕！酒駕！... 由蔡壁如發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)