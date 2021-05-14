13日下午全台緊急分區輪流停電，台北市西門町商圈亦在停電範圍內，造成西門町內一條街兩樣情。(資料照/杜宜諳攝)

513大停電初步調查結果 王美花親開記者會說明：台電員工操作失誤

高雄興達電廠昨(13日)停機，全台大停電並實施分區停電，引發民怨，總統蔡英文與經濟部長王美花昨都出面道歉，民進黨昨大喊「台灣不缺電」。入口網站《yahoo奇摩》今(14日)針對「513全台大停電，你會不會擔心今年夏天缺電跟限電？」做民調調查，截至15時許，已有3800人投票，當中有81.6%表示非常擔心、9.9%還算擔心、4.2%不太擔心、3.4%非常不擔心、0.9為不知道和沒意見。

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針對513大停電，《yahoo奇摩》另詢問網友關於「緊急分區輪流停電，你的生活是否受到影響？」，有70.1%網友表示影響很大、19.5%有點影響、3.4%不太影響、6.2%沒有影響，0.8%為不知道和沒意見。至於「如果因為讓台灣電力供給更穩定，必須提升電價，你同意嗎？」有14.7%網友表示非常同意、18.5%有點同意、26.1%不太同意、39.3%非常不同意、1.4%為不知道和沒意見。

而今天經濟部召開記者會，說明513停電事故初步調查，部長王美花指出，昨日發生匯流排故障事故的高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，昨在進行加入系統前的竣工檢查與測試，台電同仁原應需開啟編號3542隔離開關，因誤操作編號3541隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電力系統電壓驟降，引起就近的興達電廠出現4部機組跳機，無法正常送出電力。

台電則是表示，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。

(中時新聞網)