國民黨舉行「全台大跳電李世光部長下台負責！總統道歉誰要負責？」記者會。（趙雙傑攝）

全臺昨天大停電，民進黨聲稱是電網設備故障，無關「缺電」。國民黨立法院黨團今開記者會，痛批臺電的說明已顯示就是「缺電」，民進黨政府還想用大內宣謊言粉飾太平？從臺鐵到臺電一個都管不好，全臺缺水缺電缺疫苗，政策全部跳票，「每天被自己人突襲，還需要阿共仔打過來嗎？」要求經濟部長王美花下臺，行政院長蘇貞昌要檢討能源政策。

「臺灣真的不缺電嗎？」黨團書記長鄭麗文引用臺電昨天的說法「預測5月中旬尖峰負載為3500萬瓩，但今日實際為3670萬瓩，高出預期170萬瓩，加上三部機組歲修、缺水的關係不能進行水力發電。」她質疑，這不是缺電是甚麼？蔡政府還要繼續假裝臺灣不缺電嗎？

她痛斥，只有第三世界才會缺電，臺灣卻一而再再而三發生，就是因為錯誤政策、因為政府無能、一再用大內宣謊言粉飾太平、不面對問題，一再置全民於缺電危險中，臺灣這樣缺水缺電缺疫苗，難怪被《經濟學人》封為全世界最危險的地方，「臺灣就問題這麼多了，每天被自己人偷襲突襲，還需要阿共仔打過來嗎？」

鄭麗文也痛批民進黨政府為了「2025非核家園」政策，換來的是全民用電的不穩定。雖然非核家園是全臺灣的共識，但在毫無配套措施的情況下，連民生的基本用電都有問題。臺電的官網在跳電前的數據顯示是電量足夠，那為甚麼會造成缺電？是否數據都是假的？

首席副書記長陳玉珍說，執政黨中央廚房在大跳電第一時間竟是發梗圖告訴大家絕不缺電，只想粉飾太平、洗大家的腦，要大家不要陷入認知作戰、假訊息；但明明白白就是沒有電，如果昨天只是輸配電網出現狀況，一個地方的電廠跳電，竟會造成全臺停電，那代表輸配出了很大的問題，豈不是更大國安危機？我們缺水缺電缺疫苗，就是不缺慶記、不缺黑道、也不缺詐騙集團，臺灣人民不是笨蛋。

經濟委員會召委楊瓊瓔說，昨天跳電造成全臺1000萬戶沒電可用，讓人回想到4年前大潭發電廠跳電事件，短短4年再次重演。當時經濟部長李世光馬上辭職負責，今天誰負責？4年前跳電，前臺電官網的數據顯示備轉容量不足才造成跳電；但昨天跳電前，臺電的官網顯示備載容量足夠，代表臺電官網的數據是假的。如果一個發電廠出問題會造成全臺跳電，那4年前所說「分流供電」的政策做到哪裡？

楊瓊瓔痛批，全世界最大的火力發電廠在臺中，但臺中昨天居然也有 45萬戶斷電，巨大的損失由誰賠償？因為缺電，所以臺中火力發電廠要燒好燒滿，臺中人要繼續用肺發電，加上還限水，政府對得起臺中人嗎？

(中時 )