民進黨台北市議員洪健益10日在議會質疑，陳佩琪身為市長柯文哲妻子、北市聯醫醫事人員，未施打疫苗是「心態不對」，遭陳在臉書回擊議員何來權力管別人，更反嗆「請問蔡英文總統打了嗎？」對此，同樣醫師出身的前民進黨立委沈富雄盛讚，陳的回應非常靈活，「我覺得她IQ不輸柯文哲」。

針對洪健益的批評，陳佩琪10日在臉書狂轟，市議員能在議會痛批基層醫師沒打疫苗嗎？是何來的權力管別人是否接種疫苗，或接種何種疫苗？如今AZ疫苗已開放那麼多順位的人打，請問蔡英文總統打了嗎？洪健益是不是該更關心蔡英文？

沈富雄昨日（11）在政論節目《少康戰情室》直言：「我覺得陳佩琪的回應非常的靈活，我覺得她IQ不輸柯文哲。」沈表示，他認為蔡英文至今不打疫苗，唯一的理由是要留給國產疫苗；沈強調，他自己也還沒打疫苗，但他隨時都可以打，而且他對各疫苗的效果與差別並沒有歧視，他AZ可以打、什麼都可以打，他都沒有意見，但是中央流行疫情指揮中心陳時中團隊要告訴他，若他已打了疫苗出國再回來，為什麼還要再關2個禮拜？這種政策，到底在保護他還是在保護別人？此政策顯然代表，政府認為，打了疫苗的人仍可能從美國帶病毒回來，並且傳染給其他人，沈痛批：「這個是胡說八道！」

沈富雄坦言，他會這麼說是在替國家著急，若政府堅持如此，很快的、不到幾個禮拜，台灣就會感覺自己跟歐盟、美國都完全不一樣了，人家都是「打2針什麼都可以」，現在在美國打2針之後國內旅行都不限制，歐盟很快也要放寬限制，否則大家打這2針要幹什麼？

(中時新聞網)