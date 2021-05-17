總統蔡英文今天以錄影方式為台灣主辦的「2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽」開幕致詞，她歡迎來自各國的參賽者，並祝福所有參賽隊伍，能夠獲得讓自己滿意的成績，更可以享受交流、激發出更多對科學的熱情。

今年的盛會，是由教育部和科技部共同主辦，並由國立台灣師範大學承辦。蔡英文感謝大家的努力促成，讓台灣有機會舉辦這項賽事。蔡英文指出，物理學是最重要的基礎科學之一，甚至可以說是「一切事物的道理」。透過物理學，可以探索宇宙的起源，可以理解自然界的法則，也可以推動科技的進步，改變日常生活。

她說，正因為物理學這麼有魅力，每一屆亞洲物理奧林匹亞競賽，總是可以吸引到各國優秀的年輕人來參加，並且讓大家互相交流切磋。蔡英文表示，雖然受到疫情的影響，今年不得不改成線上舉辦，但物理定律還是物理定律，競賽的精采程度，也不會因此而有差別。

她指出，要祝福來自21個國家地區、26支參賽隊伍、超過200名老師和學生，能夠獲得讓自己滿意的成績，更重要的是，可以享受交流、激發出更多對科學的熱情。

(工商 )