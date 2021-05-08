逃亡中的戴嫌，攜帶大量安非他命與海洛因毒品。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方日前跨轄到高雄市一家汽車旅館抓捕詐欺通緝的戴姓嫌犯，查獲他身上藏有大批毒品，警方事前得知他去年初曾因逃避盤查，遭警員連開22槍仍開車衝撞逃逸，這次四面埋伏撒下天羅地網，當場將他壓制手到擒來。

台南市警方5月初偵辦毒品案，溯源追查40多歲的戴姓詐欺通緝犯，得知他藏身在高雄市三民區一家汽車旅館，事先比對他的犯案事跡，發現他曾在去年初因為躲避高雄警方盤查，不畏警員連開22槍，仍開車衝撞員警逃逸成功。

為了順利逮捕通緝犯，警方這回不打算讓他有上車的機會，先叫旅館員工打電話通知戴嫌休息時間已到，多名警員早已從開啟的電動鐵門快速閃入房間樓下的汽車停車處埋伏。

警方等戴嫌從房間下樓，立刻一擁而上，偵查佐黃啟能率先將他壓制在地，在其背包內查獲安非他命55公克、海洛因10公克。

戴嫌已知遭通緝，後續還有多項毒品案件會被判刑，這回一次買較多的毒品準備跑路時吸食。他去年駕駛逃逸的福斯休旅車被警方開槍打成蜂窩，今年再買同款汽車，以便遭遇警方時再度逃跑。

落網的戴嫌供稱，只要有上車的機會，一定會不顧一切逃跑。此言一出，警方慶幸早一步將他控制，以免又讓他兔脫。全案依照毒品與通緝罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )