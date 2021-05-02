消防員開心拿著蛋糕，覺得開心又感動。（消防提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德消防分隊去年2月曾出勤救護8旬李姓奶奶，雖然奶奶最後不治，但過世前交代女兒，一定要回報消防隊。在母親節前夕，李姓女兒帶著65個蛋糕到消防隊，將蛋糕送給消防員，了卻遺願外，也感謝消防員付出。

八德分隊長李家旻表示，上個月接獲李姓女兒電話，指去年2月母親曾獲得八德分隊救護車協助，雖然母親最後病逝，但過世前曾提過，要她回報消防隊。李家旻說，每天都持續有救護案件發生，也因為案件量太多，出勤的兩名隊員也早就忘記當初救護狀況。

李補充，後來查閱資料，才發現是當時李姓奶奶因為呼吸喘而求助，消防隊員出動後，協助給予氧氣面罩，並趕緊送醫，途中奶奶一度命危，救護車一度停在路邊實施CPR及AED，順利將奶奶送到醫院急救，可惜的是奶奶最後仍然不治。

女兒說，母親逝世後，一直心繫著要完成母親遺願，因此在母親節前夕，從新竹北上到桃園，感謝消防員及救護義消、志工等。她帶了65個蛋糕，向消防員表達感謝。李家旻說，大家拿到蛋糕，都相當開心。

李家旻補充，消防員出勤時，聽到一聲謝謝就會很高興，他也舉例，日前發生火警時，有民眾駕車經過水帶護橋意外爆胎，有熱心輪胎行得知，提供免費協助，這些舉動都讓消防員很感動。

(中時 )