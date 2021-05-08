苗栗縣警察局在今年母親節結合5月份慶生會聯合舉辦，局長周煥興親自前往蛋糕烘培坊幫同仁製作粗胚蛋糕，並邀請烘焙老師至活動現場示範從粗胚蛋糕如何裝飾成精美蛋糕的技巧與方法，再由具有母親身分及5月生日的同仁親自製作蛋糕，讓已經為人母及當月份生日的同仁有個特別的母親節及生日。

苗縣警局歡慶母親節，縣長同樂裝飾蛋糕超暖心。(戴志揚翻攝)

苗縣警局在母親節前夕特別規劃活動，以兒時回憶的溫馨小物，如母親送的小熊玩偶、返鄉車票、兒時相片等，透過視訊的方式，讓無法即時返家的警員和母親報平安，。(戴志揚翻攝)

縣長徐耀昌也特別來到現場與大家同樂製作及裝飾蛋糕，並提前向大家祝賀母親節快樂，縣長表示在目前縣政府推動「永續發展目標（Sustainable Develpoment Goals,SDGs）」之性別平權的發展之下，有越來越多女性同仁投入職場，徐縣長感佩許多職業婦女家庭、工作兩頭燒，尤其是從事警察工作的女性同仁，除面對艱難的勤務工作還要照顧家庭，非常不容易，特別叮囑同仁一定要照顧好自己。

苗縣警局歡慶母親節，縣長徐耀昌到場同樂裝飾蛋糕超暖心。(戴志揚翻攝)

苗縣警局在母親節前夕，以兒時回憶的溫馨小物，如母親送的小熊玩偶、返鄉車票、兒時相片等，透過視訊的方式，讓無法即時返家的警員和母親報平安。(戴志揚翻攝)

活動前原本充滿自信能做出非常獨特且精美蛋糕的參與同仁，結局似乎並非原本想像如此，互相看著彼此的蛋糕莞爾而笑，但畢竟是世界上獨一無二的蛋糕造型，最後與縣長捧著親自裝飾的蛋糕，一起許下對未來的展望以及對母親的感謝之意，祝賀所有勞苦功高的母親身體健康、佳節愉快。

同時，在警局三樓大禮堂緊接登場的是母親節的重頭戲，對象是於母親節因勤務未能返家的外勤同仁。當受邀同仁在警局大禮堂就坐時，局長周煥興為同仁送上親自製作的菜包與仙草等當地頗具風味的在地小吃，現場隨即播放局長參與製作的影片內容。

原來局長為體恤同仁平日辛勞，特別親手製作美食贈與同仁食用。母親節原是子女陪伴母親過節的重要日子，卻有許多警察因為勤務關係，無法與母親、家人歡度節日，為了彌補這樣的遺憾，苗縣警局在母親節前夕特別規劃活動，以兒時回憶的溫馨小物，如母親送的小熊玩偶、返鄉車票、兒時相片等，透過視訊的方式，讓無法即時返家的警員和母親報平安，親訴對母親含莘茹苦的養育之恩。

透過聲音與影像的聯繫問候，熟悉的聲影溫暖異鄉遊子的心靈，一句句傳達思念與關懷的言語，過程中周局長與各分局長在視訊中向同仁母親表達對同仁的照顧與關心，讓同仁在這特別日子裡格外感動。同仁在事後表示「局長這些舉動讓她感到特別溫馨！深深感受局長對於母親節的重視及用心，並感謝警察局籌辦如此令人難忘的母親節活動。」

局長周煥興表示警察不分假日與晝夜堅守崗位，為國家社會所付出辛勞與貢獻，但也犧牲掉與家人的歡聚時光，因此在這樣的日子特別規劃辦理本次母親節活動，藉由此次活動讓無法與母親相聚的同仁來表達對母親的感謝之意，同時也祝福天下所有的母親們工作順心、身體健康、事事如意！

(中時新聞網)