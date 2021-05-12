近期疾管署陸續公布國內確診案例，顯示本土疫情升溫，帶動防疫與民生相關用品網購需求激增。為了便利民眾，不少平台都推出防疫相關專區，讓民眾一次購足！此外，也有不少民生用品成為採購焦點，民眾可斟酌需求來入手。

【PChome 24h購物】

PChome 24h購物指出，防疫相關用品單日(11日)銷量較前一日大幅成長近3倍，包括酒精濕紙巾、自動噴霧機、洗手機、抗菌洗手乳、乾洗手等需求大幅成長，其中口罩單日銷量更較平日飆升10倍，顯見民眾防護意識提升，促動相關商品持續熱銷。受到民眾超前部署防疫需求影響，推升其他民生用品銷售，如衛生紙、洗衣精、洗碗精皆湧現搶購潮，衛生紙及抗菌洗衣精單日銷量較平日顯著成長2倍，其他如消臭劑、芳香劑、馬桶清潔劑等擁有抗菌、除臭功能的清潔用品也廣受歡迎。

PChome 24h購物發現，口罩、酒精飆升站上熱搜前二名，其中口罩搜尋量單日(5/11)較前一日大幅成長超過6倍，以醫療口罩規格為採購大宗，熱銷品牌如中衛、美德、摩戴舒等，知名度高、品質備受肯定。此外，為降低傳染風險，民眾外出採購與用餐頻率大幅降低，帶動站上宅食經濟需求大幅成長，其中泡麵、乾拌麵等方便烹飪料理的速食麵單日銷量(5/11對比5/10)即有近1倍的成長，且礦泉水、飲料、米等食品，亦陸續出現補給需求，顯見消費者對食品添購需求持續激增。

為滿足民眾不出門即可採買防疫用品的需求，PChome 24h購物成立「防護專區」，包括口罩、消毒用品、民生用品、即食料理、保健食品等一站式購足，目前站上商品供應無虞，合作廠商備貨量均維持水準，將積極進貨、補貨上架，提供民眾長時間在家，也能線上補給各類用品的安心環境。

【Yahoo奇摩旗下平台】

近日疫情升溫，帶動Yahoo奇摩購物中心防疫及民生用品成熱搜商品，「泡麵」熱搜量單日漲3倍、「調理包」熱搜量翻倍漲；平台快速到貨訂單量大幅增長，以日用品-美食、保健、清潔品類最為顯著，防疫用品如「酒精」業績暴增6倍、「口罩」及「額溫槍」業績皆增4倍，民生用品「米」及「罐頭」業績也增3-4成。

為讓讓消費者一站購足，Yahoo奇摩購物中心推出《防疫專區》，集結口罩、額溫槍、洗手機、消毒噴霧器、酒精噴霧等防疫必備用品，以及提升健康防護力的保健品。Yahoo奇摩超級商城則於「超級藥妝店」頻道推出《疫心疫意防疫專區》，網羅口罩、抗菌用品、養生保健品等抗疫必備商品推薦；此外即日起至5/16，平台12週年慶祭出單品最高88%超贈點回饋、美妝保健品5折起、全家99元免運、下單抽PS5及公益蛋糕等好康！Yahoo奇摩拍賣《防疫專區》則搜羅洗手乳、洗手機、紫外線殺菌等防疫用品，再推萊爾富超取天天運費45元優惠！

(科技)