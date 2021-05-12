台東基督醫院歡慶護師節，好久不見的護士帽重現。（東基提供）

台東馬偕醫院慶祝護師節，舉辦海報比賽。（馬偕提供）

多數醫院的護理師已經很久不戴護士帽，台東基督教醫院今天歡慶「國際護師節」，15位護理單位主管再戴護師帽，在國內新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，慰勞護理人員的辛勞，也讓護理師們回想當年加冠時，對護理工作的初衷與熱情。

國內新冠肺炎疫情更加嚴峻，護理人員面對許多壓力，台東基督教醫院為慰勞院內護理師的辛勞，在「國際護師節」規畫系列活動，讓院內護理師再次戴上護師帽，重溫學生時期的加冠傳光典禮。

東基表示，護師帽「加冠」是每位護理科系學生在學校學習基本護理與練習病房技術後，準備進入醫院臨床護理實習前的儀式，戴上護師帽，象徵著進入護理專業領域，在護理職涯展現專業的起點；「傳光」儀式則是代表南丁格爾精神與理念的傳承。

雖然多數醫院的護理師工作時已不配戴護師帽，今年東基在院內舉辦的國際護師節感恩禮拜上，安排護理部主任歐惠容、督導高梅嬉等護理單位主管15人都戴上護師帽，宣誓「南丁格爾誓言」，歐惠容點燃蠟燭後，將燭光一一傳遞點燃每位在場護理師手中的蠟燭。

歐惠容表示，再戴上護師帽，是讓同仁回想當年加冠時，對護理工作的初衷、熱情，與所肩負的使命與責任。

此外，台東馬偕醫院以「疫情下的護理」為題辦理海報比賽，期望護理人員可以將這些日子的所見所聞，化為文字及圖案，每張海報都創意十足，有立體的冠狀病毒模型、多幅代表防疫精神的陳時中的人像，有的則用單位最實際的防疫照片編輯等，道盡目前在疫情下所有護理人員心聲。

(中時 )