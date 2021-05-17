疫情急遽升溫讓民眾人心惶惶，彰化縣政府17日晚間公布葡萄家族確診者8日中午曾到「全國麗園」餐廳參加喜宴，同桌3人確診，當晚就湧入大批欲篩檢的人潮，18日一早也有民眾湧入，彰化醫院緊急架設快篩預約網站進行分流，也呼籲當天同場次用餐有症狀的民眾，今天務必到醫院進行篩檢。

今天一早彰化醫院護理人員全副武裝，站在門口詢問欲篩檢民眾相關旅遊史，再交由醫師問診決定是否篩檢，由於現場擠進大批民眾，醫護人員不斷提醒保持社交距離避免群聚，現場情況緊張，甚至有未曾到餐廳用餐的媽媽，帶著孩子一起來醫院篩檢，只因為出現乾咳擔心「中獎」。

現場民眾表示，當天參加婚宴沒想到同場，嚇得趕緊跑來篩檢，但因為現在沒有症狀，醫護建議他先回家自主管理，有不適症狀再來篩檢；當天沒有到場但曾接觸的民眾也跑來，他說因為很緊張怕確診傳染給家人，但沒有症狀不給篩檢。

彰化醫院表示，原預計17日才開放篩檢，但16日晚間就湧入大批民眾，在午夜前就篩檢160位民眾，今天則改採預約制，避免大批人潮造成群聚，符合資格的民眾只要上網預約，在指定的時間內到場篩檢，篩檢站設在醫院後門戶外停車場。

部立彰化醫院院長曾孔彥表示，依衛生局規定有發燒、倦怠等流感症狀，或失去味覺失常的民眾，才需要緊急到醫院篩檢，可以理解民眾擔心害怕的心情，但大量湧入醫院反而更危險，呼籲民眾可以先上網預約，醫院一定會協助篩檢。

曾孔彥強調，民眾上網預約才不會擠在醫院群聚，針對年長者也可以透過電話預約，醫院篩檢量能1天達到300人沒有問題，只要有預約都能完成，呼籲無相關症狀者目前是相對安全，無須過度恐慌。

(中時 )