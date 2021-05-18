台灣正處於疫情高峰，醫護人員工作量遽增。台中一名急診室醫師魏智偉表示，工作整天下來進食量只有三分之一杯咖啡，他也呼籲大家多給醫護人員一點鼓勵，希望能一起度過這次的難關，不少網友看了十分心疼，紛紛表達對醫護人員的感謝，提醒多進食才不會倒下。

魏智偉昨（17）日於個人臉書粉專《奔跑吧鋼鐵急診醫師》發文，由於台灣新冠肺炎嚴峻，每日都有逾百名確診者，還有許多等待篩檢的民眾，忙得沒有時間坐下來吃飯，甚至一天下來進食量只有三分之一杯咖啡，但為了與病毒對抗，「跟你拚了，我們也不是好惹的」。

魏智偉醫師表示，一整天下來只喝三分之一杯咖啡。（圖／翻攝自奔跑吧鋼鐵急診醫師臉書粉專）

魏智偉說，身為醫護人員，就算害怕疫情，就算明明放假，在醫院依然要堅守崗位，希望大家能體諒，也能尊重專業，更不想看到病患家屬在病房咆哮。疫情肆虐，不分病患，「我們想保護大家的心都是一樣的，我們也希望盡快度過難關，請鼓勵站在第一線的我們」。

貼文曝光後，湧入4千多名網友按讚、留言，「醫護人員都辛苦了」、「醫師加油，你不能餓肚子」、「要吃飽才有足夠的力氣與病毒對抗」、「第一線有你們真的好安心，謝謝」、「謝謝你守在最前線」、「辛苦了，我的藥師朋友說一早上沒喝一滴水，謝謝你們」。

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(中時新聞網)