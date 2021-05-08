明日5月9日就是母親節，高雄市前市長李四川昨日在臉書刊出一張，他在義大利旅遊拍的照片，圖片中是一個金髮碧眼的小孩在草地上爬行，母親則伸出手在前方，迎接孩子爬向目的地；李盛讚那是一雙「那是世界上最偉大的手」，並祝全天下媽媽母親節快樂。此文意外釣出國民黨新北市議員陳明義留言，表示希望李參選高雄市長，繼續貢獻所學帶領團隊為國家社會再出發！
李四川昨日在臉書發文，貼出一張外國小孩在地上爬行、母親伸出手在前方迎接的照片，寫道：「這張照片是我在義大利拍的，也是那一次旅行所拍的照片中，我最喜歡的一張。」
李四川指出，面對這張照片，全部的人都注視著小孩的漂亮與可愛，其實最美麗的是在旁邊媽媽貼心的手，那是世界上最偉大的手，也是最溫暖的手，母恩浩大無以回報，只有永遠感恩。在這偉大的日子，除了思念我的媽媽，更祝全天下的媽媽，母親節快樂，平安健康。並特別強調：「拍照時有徵得小孩媽媽的同意，在這裏也祝她母親節快樂。」
文章一出，不到一日即獲得近3000個讚，陳明義現身留言：「希望您參選2020高雄市長，繼續貢獻所學帶領團隊為國家社會再出發！」（下屆市長選舉為2022年，陳應為筆誤）其他網友也紛紛留言：「高雄市民永遠感謝您」、「副市長高雄市民祝福您，加油」、「好人好官，偉大的副手給韓加分，我們懷念有你們的日子」、「媽媽的手是推動搖籃的手，也是孩子依靠溫暖的手，祝福川伯一切平安美好」、「真的沒有了媽媽，整個家庭就好像失去了重心似的。所以祝：全天下的母親節快樂！」
(中時新聞網)
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