不少家長會為孩子唸睡前故事，而在法國漫畫家卡蜜兒．華耶童年的睡前時光裡，母親吟誦的童謠及童話，總化身為魔幻又帶有鬼魅色彩的夢境，一路伴她成長。在《我的日本夢》中，她將這段童年印象化為圖像小說，「這本書是一封寫給童年的情書。」

卡蜜兒表示，小時候非常害怕夜晚，總覺得黑暗會吞噬自己。害怕作噩夢、害怕睡不著、害怕在睡夢中消失。因此父母養成一個複雜的習慣：必須輪流到房間，為她唱童謠、讀童話故事。

卡蜜兒生於巴黎，母親是日本人，2016年曾赴日於插畫家田中英樹旁見習，返回法國後，就讀於安古蘭美術學院，並改編同父母相處的童年時光，完成第一部圖像小說作品《我的日本夢》。她將年幼的自己，畫成一個調皮好動又古靈精怪的長髮小女孩，看似膽大，卻還是害怕夜晚。

卡蜜兒表示，母親每天晚上會為她唱日本童謠，即使不完全明白內容，卻將歌詞牢記在心中。這些童謠有如神秘的魔法，可以對抗鬼魂和難以成眠的夜晚。同時，母親也會翻譯如《浦島太郎》、《鶴的報恩》等日本童話給她聽，「這些童話故事既令我著迷，也讓我懼怕，因此出現奇異的夢境，也有令人不安的惡夢。這一切一直縈繞在我腦海中，滋養我的創作。」

日法混血的小卡蜜兒，在滿是法國孩子的課堂中，顯得格格不入。事實上，她的童年也夾在法國文化與日本文化間成長，但母親與原生家庭的不睦，模糊她對日本的想像，也令那些充斥日本色彩的童謠及童話，沾染上孩童對現實許多的幻想。氛圍時而童趣，時而詭異沉重。

但歷經於日本實習2年的時光後，卡蜜兒表示，透過藝術，她窺見一絲建構她與日本的關係之間的可能性。這是為這段往事篇章畫下句點的方法，將深深烙印在腦海中的童年印象化為紙上圖像，並終於展開屬於自己的全新篇章。

(中時 )