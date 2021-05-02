大陸籍周姓偷渡客乘坐橡皮艇渡過黑水溝，資深巡防艇隊員直呼「有點扯！」（讀者林學賢提供／王文吉台中傳真）

大陸籍周姓男子上月30日成功偷渡台中港，爬上防波提並向路過工人求助而遭逮，他自稱當日上午獨自駕駛橡皮艇從福建省石獅市出海，花了近13小時橫渡台灣海峽，深夜抵台中港。警方對此說法存疑，不排除有大船接駁，資深巡防艇隊員也表示，近日台灣海峽海象還不錯，但橡皮艇渡過黑水溝「有點扯！」直指男子若非受過特殊訓練，就是「不怕死、太好運」。

據了解，這名男子身著短袖衣物，身上沒有任何身分證件，只帶2支手機及100元人民幣。他強調自己在大陸沒有犯罪，並非通緝犯，因嚮往民主自由而投奔來台，並稱在台沒親友，沒計畫抵台後路，至於橡皮艇是在淘寶網買的，連同引擎共花了人民幣1萬6000元（約合新台幣6萬9000元）。

台中港警總隊刑警隊長施俊旭指出，男子乘坐的橡皮艇後方加掛1具舷外機，並有4桶總計90公升的油料，未發現任何行李及財物。疾管單位量測周男體溫確認無發燒，送往留置所隔離檢疫，同步移請移民署查明身分，並依違反國家安全法及入出國移民法報請檢察官偵辦。

派駐外島的資深巡防艇隊員表示，至少要CT1（5噸）漁船以上才能耐受台灣海峽風浪，橡皮艇很容易翻船。雖然近日海象還不錯，但橡皮艇從福建渡海來台「有點扯！」直指男子除非受過特殊訓練，還有「不怕死、太好運」。

周男駕駛橡皮艇直入台中港，爬上防坡堤長達2小時都沒被發現。其他港口的海巡人員懷疑有漁船接駁到台灣近海，再下放橡皮艇讓偷渡客自行設法搶灘，因為船艇太小，岸際雷達無法偵蒐到光點，一路躲過守望哨及港巡監控。

(中時 )