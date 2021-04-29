屏東琉球籍1艘漁船於29 日上午5時40分，航經蘭嶼鄉小蘭嶼南方0.3浬時意外擱淺，經海巡救援船上11名人員無人受傷。（海巡署第十五海巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

屏東琉球籍1艘漁船於29 日上午5時40分，航經蘭嶼鄉小蘭嶼南方0.3浬時意外擱淺，該船經由東港漁業電台向海巡署求救，海巡署第十五海巡隊接獲通報後立即派遣PP-10057艇緊急出勤前往救援，經過分批救援，終於成功將11名人員平安救援上岸，此外，漁船尚有8萬公升油料些微洩漏，海巡也一併配合環保單位後續處置，以免海汙擴大。

據了解，這艘屏東琉球籍船於28日出港作業，航經蘭嶼鄉小蘭嶼時因距岸過近意外擱淺。海巡PP-10057艇抵達現場時因漁船擱淺位置距岸過近，且現場湧浪過大，經艇長評估後決定施放工作小艇並發射拋繩筒2發，分批救援船長及船員等共11名人員。

海巡人員於9時將漁船上11名人員救援至艇上，經評估人員身體狀況均正常後，載運至蘭嶼開元安檢所做後續處置。後經詢問該船船長得知，船上尚餘8萬公升油料，且有些微洩漏情形發生，目前海巡人員將配合環保單位進行後續處理，以避免海汙擴大。

海巡署第十五海巡隊呼籲，民眾發生海難意外時，請立即撥打海巡「118」免費報案專線或尋其他管道求助，海巡署將立刻派員前往救援。

(中時 )